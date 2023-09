"Journée justice morte" : une marche à Caen pour les greffiers du tribunal judiciaire

L'image est rare : celle de greffiers marchant dans les rues de Caen. Ce mardi 19 septembre 2023 un peu moins de 100 personnes, en majorité des greffiers et greffières, soutenus par des avocats, magistrats ou directeurs de greffe ont marché entre le tribunal judiciaire et la Cour d'appel de Caen. Et pour afficher leur colère, ils ont apposé sur leur bavette blanche une autre de couleur rouge.

Les greffiers en colère rejoignent la Cour d'Appel de Caen © Radio France - Carole LOUIS

Des greffiers soutenus dans cette action par le procureur et le président du tribunal. Toutes les affaires non urgentes ont été renvoyées.

"Le garde des Sceaux nous avait promis en 2021 de passer en catégorie A"

C'est la principale revendication de ces greffières et greffiers, être reconnus au grade de catégorie A de la fonction publique. "Eric Dupont-Moretti nous avait promis d'accéder à cet échelon en 2021, aujourd'hui il dit non et pour toute revalorisation on nous propose 50 euros brut en moyenne. Ça n'est pas possible, ça n'est pas à la hauteur de nos compétences, ni à la hauteur des sacrifices que nous faisons au quotidien pour la justice" explique Marie Hochard l'une des porte-parole des greffiers du tribunal judiciaire de Caen

Des professionnels d'autant plus en colère qu'ils disent être les seuls à ne pas avoir été revalorisés. " Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ont par exemple obtenu entre 250 et 350 euros d'augmentation. Pour atteindre le dernier échelon de leur carrière il leur faut 27 ans, là où il nous en faut 38", déplorent les greffiers mobilisés.

Justice morte au tribunal judiciaire de Caen © Radio France - Carole LOUIS

On reste mobilisés

Une nouvelle journée justice morte est d'ores et déjà prévue au tribunal judiciaire de Caen le 26 septembre 2023, veille de la quatrième journée de négociations entre les partenaires sociaux et la direction des services judiciaires et la fonction publique.