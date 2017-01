Une marche pour Mouhamed Kamara toujours porté disparu à Nantes

Une marche a rassemblé 200 personnes environ à Nantes cet après-midi. Une marche pour soutenir la famille de Mouhamed Kamara, un étudiant de 18 ans, porté disparu depuis la nuit du jeudi 19 janvier à Nantes. Ses proches veulent croire à son retour.

Les visages sont graves, les yeux très souvent rouges cet après-midi. Les proches de Mouhamed Kamara se sont donnés rendez-vous devant le LC Club sur l'île de Nantes , tout près du lieu de la disparition du jeune homme. Âgé de 18 ans et originaire de Nueil-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres, il est introuvable depuis la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier. Il était alors en discothèque à Nantes avec ses amis.

C'est dans un silence très lourd que le cortège avance jusqu'à la place royale dans le centre ville de Nantes, avant de rejoindre le Floride, le club où Mouhamed a été vu pour la dernière fois.

Cela fait huit jours qu'il n'a pas donné signe de vie. Sa mère ne parvient pas à prendre la parole devant les amis de son fils, elle s'effondre en larmes, incapable de prononcer le moindre mot. "Il faut retrouver Mouhamed, elle est au bord du gouffre", confie une amie de la famille.

Les proches s'interdisent de perdre espoir. Beaucoup ont marché l'avis de recherche à la main pour mobiliser les Nantais, glaner la moindre information.

Ici, on croit tous qu'il va revenir. Comment ? On ne sait pas mais on peut imaginer tellement de scénarios, on continue d'y croire." Mathieu, un ami d'enfance de Mouhamed.