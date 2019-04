Une marseillaise porte plainte après le vol de la tombe de sa grand-mère dans le cimetière Saint-Pierre

Marseille

"Quand je suis arrivée, le sol était à nu, la tombe avait disparu". Isabelle qui témoigne dans les colonne du journal La Provence, n'en revient toujours pas. Le 31 mars dernier, alors qu'elle ne s'était pas rendue sur la tombe de sa grand-mère depuis plusieurs mois, elle a découvert que la stèle, située dans le cimetière Saint-Pierre, s'est volatilisée.

Ne parvenant pas à obtenir d'explications de la part des services funéraires, elle a déposé plainte au commissariat de Noaille.

Un vol qui pose de nombreuses questions : comment les voleurs sont-ils parvenus, en toute tranquillité, à retirer et emporter une stèle à la fois imposante et pesante ? S'agit-il d'une entreprise peu scrupuleuse ou le fait de malfaiteurs organisés qui revendent le marbre ? Pourquoi les cimetière ne sont pas plus surveillés ?

A cette dernière question Maurice Rey, en charge des cimetières à la ville de Marseille, apporte une réponse : "_99% des cimetières ne sont pas surveillés en France_, Saint-Pierre fait 64 hectares, on ne peut pas scruter en permanence un espace aussi vaste".

Ceux qui fréquentent le cimetière en témoignent : les vols sont fréquents à Saint-Pierre. "On me vole constamment des fleurs, et même les plantes en pot" se plaint Mireille.

Il y a un peu moins d'un an à Bandol, devant une recrudescence de vols, la mairie avait réagi : des caméra de vidéo protection avaient été installées pour tenter de débusquer les auteurs.