Une mauvaise récolte en perspective pour les olives de Nice

À Carros, chez Rémy Rouch, les branches de ses oliviers débordent de fruits : "On pourrait difficilement rêver mieux" sourit cet oléiculteur depuis plus de dix ans. En revanche, la récolte est très en retard : "Elles paraissent mures, mais à l'intérieur, l'olive est encore blanche. Elle devrait être violine.[...] Mais le vrai souci, c'est à Saint-Blaise."

À cause de la météo, la récolte s'annonce très mauvaise pour Rémy Rouch, ici dans ses vergers à Carros. © Radio France - Paul Tilliez

Saint-Blaise, ça représente habituellement 80 % de sa production annuelle, soit plus de 4 tonnes d'olives de Nice, mais après un mois de mai désastreux, la récolte s'annonce très mauvaise : "Avec la sécheresse, on a eu un manque d'eau abominable, sans compter ces excès de chaleur, très tôt en saison, qui ont grillé les fleurs directement sur l'arbre."

Un mois de mai catastrophique

Pour l'instant, impossible pour Rémy Rouch de chiffrer précisément les pertes sur ses deux parcelles, mais il sait déjà qu**'il ne pourra pas refaire ses stocks, quasiment à sec après plusieurs mauvaises années** et une demande toujours plus importante. "La vraie olive de Nice est de plus en plus difficile à trouver. Avant, on avait une mauvaise année tous les cinq ans, donc on pouvait remplir les caves. Cette année, c'est la première fois que je suis obligé de refuser des clients."

Les olives de Nice produites par Rémy Rouch respectent les critères du label AOC (Appellation d'Origine COntrôlée) © Radio France - Paul Tilliez

En plus de la météo, tous les coûts de production augmentent. Le prix de l'électricité, pour faire tourner les moulins, s'est envolé. Même chose pour le prix des bouteilles en verre et des bouchons, 25 centimes l'unité contre 10 centimes il y a quelques mois.