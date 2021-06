Une Mayennaise convoquée au tribunal pour avoir arnaqué des hôtels à Laval

Une jeune mayennaise d'une vingtaine d'années a été interpellée par la police ce mardi après avoir arnaqué trois hôtels de Laval et des environs. Elle payait la première nuit en liquide mais trouvait ensuite des excuses pour rester et ne pas régler le reste de la note.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été arrêtée par la police et placée en garde à vue cette semaine après avoir arnaqué plusieurs hôtels à Laval et dans les environs. Toujours le même mode opératoire : une première nuit payée en liquide. Puis la jeune mayennaise trouvait une excuse pour rester plusieurs nuits supplémentaires mais sans régler la note à la fin. Trois établissements se sont fait avoir entre la fin du mois de mai et la mi-juin, pour un préjudice total de 700 euros.

La police l'a finalement interpellée après avoir donné l'information aux autres hôtels du secteur, susceptibles de l'accueillir. Elle est convoquée devant le tribunal de Laval le 30 juillet.