Une meilleure prise en charge des violences intra-familiales par les autorités

Police, gendarmerie, justice, associations étaient réunies ce mardi à Marseille au palais du Pharo pour faire un bilan sur le traitement des violences intra-familiales et explorer les pistes de travail.

Près d’une centaine de participants se sont réunis à Marseille au palais du Pharo ce mardi pour ce séminaire sur les violences intra -familiales. En France aujourd’hui, on dénombre 45 interventions de police chaque heure sur des affaires de violences sexuelles, en France, entre 100 et 150 femmes meurent par an sous les coups de leur conjoint, 11 en 2019 en Provence Alpes Côte d’Azur ont perdu la vie, le nombre d'affaires de violences sur mineurs enregistrées par le tribunal de Marseille est passé de 662 en 2019 à 1192 l’an dernier, soit une hausse de 80 pour cent. Provence Alpes Côte d’Azur est la troisième région de France en nombre d'appels au 3919, le numéro de Violence Femmes Info.

De plus en plus de moyens

Depuis plusieurs années la prise en compte de ces affaires dans les commissariats et les gendarmeries fait l’objet d’une attention particulière avec la mise en place de procédure de dépôt de plainte spécifique avec notamment la présence de psychologue et d’associations spécialisées. Aujourd'hui un des objectifs est d'inciter à déposer plainte chaque fois, pour cela ,un accueil dédié est mis en place avec des fonctionnaires de police ou de gendarmerie de mieux en mieux formés à l’écoute de ces victimes .Le système judiciaire s’est aussi doté d’un arsenal de dispositifs importants comme les bracelets anti-rapprochement et de nouveaux textes juridiques.