Une menuiserie prend feu à Valleraugue

Les sapeurs-pompiers du Gars sont intervenus pour un feu de menuiserie sur la commune de Valleraugue, vers minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Un détachement composé de deux engins incendie, une grande échelle, un camion porteur d'eau, un échelon de commandement et un soutien sanitaire sapeurs-pompiers du Gard et de l'Hérault ont immédiatement été engagés. Sur place, rue du stade : un feu de bâtiment de 200 m² entièrement embrasé avec plusieurs véhicules à l'intérieur, deux véhicules poids lourd et une cuve de vernis et 1000 litres de carburant sont détruits. Un bâtiment de 300 m² et des habitations étaient directement menacées.

L'action efficace des secours et le dispositif hydraulique mis en place ont permis d'éviter la propagation aux habitations et bâtiment de proximité.

Il y a un blessé, intoxiqué par les fumées. La victime a été transportée sur la clinique Saint Louis à Gange.