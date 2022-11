Une mère de famille condamnée en Dordogne pour des agressions sexuelles sur son petit garçon

La femme de 47 ans a été condamnée pour des agressions sexuelles répétées pendant plus de quatre ans (photo d'illustration).

La tête basse dans la salle d'audience, la mère de famille triture nerveusement son parapluie posé sur ses genoux. Le tribunal correctionnel de Périgueux vient de prononcer sa condamnation, les policiers l'attendent pour lui mettre les menottes et la conduire en prison, et elle donne pourtant l'impression d'avoir à peine entendu la sentence. Poursuivie pour des agressions sexuelles répétées, pendant des années, sur l'un de ses fils, elle a été condamnée ce mardi 15 novembre à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

Toujours quand le père était absent

"Je ne sais pas". C'est ce qu'elle a répondu presque à chaque question du tribunal. Quand la présidente lui demande pourquoi elle couchait ses deux garçons dès qu'ils rentraient de l'école, à 16 heures ou 17 heures, dans leur maison de Saint-Sulpice-de-Roumagnac. Pourquoi elle allait dans la chambre du plus grand, pour le caresser, tenter de lui faire une fellation en se masturbant en même temps. Quand ça a débuté, le petit garçon avait à peine 4 ans. Toujours quand leur père était au travail.

On a l'impression qu'on se heurte à une boite noire qui refuse de s'ouvrir

- Le procureur

Pourquoi ? La femme de 47 ans, diagnostiquée bipolaire, a toujours la même réponse. La dépression, l'alcool et les médicaments : "Je m'autodétruisais". Rien de plus. Une enfance pas particulièrement difficile, en tout cas c'est ce qu'elle en dit. Presque mutique, elle répond mécaniquement à la barre. "On a l'impression qu'on se heurte à une boite noire qui refuse de s'ouvrir", s'étonne le procureur.

"Quatre années d'agressions sexuelles répétées"

Le père des enfants est présent dans la salle d'audience. Il avait fini par avoir un doute, un jour, en voyant sa compagne tenter d'embrasser leur fils avec la langue. Mais c'est dès années plus tard, une fois séparés, que le petit garçon a osé parler. "On parle de quatre années d'agressions sexuelles répétées, plusieurs fois par semaine", souligne l'avocat des parties civiles, Me Vincent Maris, qui s'inquiète du mutisme de la prévenue : "Pour moi cette femme est dangereuse, il n'y pas de remise en question".

Le parquet requiert douze mois de prison, mais le tribunal en prononce trois fois plus. Trois ans fermes, avec mandat de dépôt. La quadragénaire qui habite aujourd'hui Ribérac a obligation de se soigner, et le tribunal lui retire toute autorité parentale sur son fils. Elle sera également inscrite au fichier des délinquants sexuels.