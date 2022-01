Une mère de famille de Dordogne condamnée pour un guet-apens tendu à son ex-compagnon

A la barre, elles se sont placées l'une la plus loin possible de l'autre et se lancent des regards furieux. Deux mères de familles ont été condamnées ce jeudi 13 janvier par le tribunal correctionnel de Bergerac. L'une, grande et forte, la voix qui porte, pour avoir tendu un guet-apens à son ex-compagnon et l'avoir roué de coups. L'autre, petite et menue, les mains sagement derrière le dos, pour avoir été sa complice.

Un faux profil Facebook pour piéger son compagnon

Les faits remontent au tout début du mois de janvier. L'une des deux femmes, âgée de 34 ans, veut "tester la fidélité" de son compagnon, un jeune homme de 26 ans. Elle sollicite l'une de ses amies, qui utilise un faux profil Facebook pour lui envoyer des messages. Ils échangent des photos, s'appellent, et vont jusqu'à se fixer un rendez-vous sur le parking de la station essence du Carrefour Market de La Force. Qui en a eu l'idée ? "C'est elle, moi je ne le connais même pas, ce monsieur", répond l'amie. L'autre s'égosille : "C'est une menteuse", et s'adressant à elle : "A un moment il faut que tu assumes !"

Tout le monde savait que ça allait mal finir

Le soir du rendez-vous, le jeune homme est un peu en avance. A l'heure dite, un SUV débarque, avec à bord trois personnes. Son ex-compagne, le fils de celle-ci, âgé de 16 ans, et la complice et amie. "Vous saviez qu'il était infidèle juste avec les messages, pourquoi avoir été au rendez-vous ?", demande la présidente. "Je voulais la preuve", répond la prévenue. "Ensuite j'ai complètement vrillé".

L'arcade sourcilière ouverte et trois points de suture

La femme et son fils se jettent sur l'homme, il y a d'abord une gifle, puis une bagarre s'engage. L'amie, restée dans la voiture, finit par sortir pour les séparer, mais les coups recommencent, et ce n'est que quand un passant arrive en voiture pour faire le plein d'essence que la femme et son fils décident de repartir. Ils laissent l'ex-compagnon gisant au sol, à moitié conscient. Sa tête à heurté le trottoir, il a l'arcade sourcilière ouverte, une plaie au nez, le médecin de l'unité médico-judiciaire lui prescrira six jours d'interruption totale de travail.

"Le but c'était d'en découdre", tonne le procureur à l'audience : "Tout le monde savait que ça allait mal finir". Selon lui, il y a eu préméditation avec ce rendez-vous, et même "une dimension perverse qui interpelle". Et le parquet d'égrener les multiples condamnations de la femme qui a porté les coups, pour des outrages, des menaces, un délit de fuite. La victime dit qu'elle le harcelait déjà depuis plusieurs semaines, depuis leur rupture. Le tribunal l'a condamnée à deux ans de prison dont un an ferme, avec mandat de dépôt. Sa complice, qui n'a aucune mention à son casier judiciaire, a été condamnée à 140 heures de travail d'intérêt général. Le fils sera jugé début février, devant un tribunal pour enfants.