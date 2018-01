Une tentative d'infanticide ce vendredi à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. une femme a tenté de noyer son bébé de 6 mois dans un seau d'eau. Elle a interrompu son geste in extremis et appelé les secours. L'enfant est dans un état grave au CHU de Rouen.

Rouen, France

Il est environ midi, ce vendredi, quand les secours sont appelés dans cet appartement d'un quartier résidentiel de Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen.

A l'intérieur, une femme de 40 ans et son bébé de 6 mois, inanimé. Sa mère vient de tenter de le noyer en lui plongeant la tête dans un seau d'eau.

D'après les premiers éléments sur place, la petite fille a été immergée longtemps et ne respire plus à l'arrivée de l'équipe du samu qui parvient à la réanimer et la transporte au CHU de Rouen avec un pronostic vital engagé. Que s'est-il passé ? l'enquête va tenter de le déterminer. Le père était au travail au moment du drame. C'est la mère, elle-même, qui a donné l'alerte et interrompu son geste in extremis.

Placée en garde à vue au commissariat de Rouen, elle doit être entendue. Elle va également faire l'objet d'une étude de personnalité et d'une expertise psychiatrique. Les services de police ne lui connaissent pas d'antécédent.