Asnières-lès-Dijon, France

4 blessés graves dont 3 enfants dans une collision frontale à Asnières-lès-Dijon. L'accident a eu lieu ce dimanche après-midi vers 13 heures sur la Départementale 903 au niveau du radar vers la bifurcation qui mène à Asnières. A bord de l'un des véhicules une mère de famille de 33 ans et ses 3 enfants qui seraient âgés de 9, 7 et 6 ans. Dans l'autre voiture, un jeune homme de 22 ans, légèrement blessé conduit à la clinique Valmy. La mère et ses 3 enfants, eux, ont du être transportés au CHU de Dijon en urgence absolue. L'accident a mobilisé environ 25 pompiers venus du Transvaal, du centre Dijon-Nord et d'Is-sur-Tille. Les gendarmes ont sécurisé la zone. Et la circulation a du être interrompue un long moment dans les deux sens.