Une mère de famille et ses trois enfants blessés dans un accident de la route à Privas

Privas, France

Une mère de famille de 31 ans et ses trois enfants de 13, 4 et 3 ans ont été blessés dans un accident de la route ce dimanche matin à Privas (Ardèche). Vers 4 heures du matin, la conductrice a fait une sortie de route et a percuté une voiture en stationnement sur l'avenue de Coux, à la sortie de la ville.

L'adolescente de 13 ans qui se trouvait à bord qui est gravement blessée. Les trois autres occupants du véhicule sont plus légèrement blessés. Tous ont été transportés à l'hôpital de Valence. On ne connaît pas encore les circonstances précises de l'accident.