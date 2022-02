Une mère de famille jugée pour avoir tenté de tuer son enfant de cinq ans

Une mère de famille de 47 ans est jugée à partir de ce 4 février par la cour d'assises de Haute-Garonne pour tentative d'assassinat sur son enfant. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Airbag désactivé et texto d'adieu

En décembre 2019, son fils avait 5 ans, elle a tenté de se suicider avec lui à ses côtés en jetant sa voiture sur un arbre après avoir désactivé l'airbag et envoyé un texto d'adieu. Les faits s'étaient déroulés près de Saint-Gaudens après qu'elle ait découvert que son mari la trompait avec une secrétaire. Depuis elle est en détention à Seysses et n'a plus aucun contact avec son fils. Son avocate, Me Ravyn Issa, co-défenseuse avec Me Apollinaire Legros-Rimbert, résume ainsi les faits :

C'est l'histoire hors norme d'une femme ordinaire qui découvre son mari dans les bras de sa secrétaire, prend le volant et décide de se donner la mort accompagnée de son enfant

Me Issa espère que sa cliente ressortira libre à l'issue de l'audience :

Elle veut lui prouver qu'elle l'aime encore, qu'elle l'aimera toute sa vie et elle espère que cela sera réciproque

Les six demandes de remises en liberté déposées depuis l'incarcération de cette mère de famille ont toutes été refusées.

Le père sera présent au procès, comme partie civile. Son avocate Me Catherine Mounuielou fait savoir qu'il attend, avant tout commentaire, de voir comment son ex femme se comportera à l'audience

Le procès doit durer deux jours et est prévu pour se terminer lundi.