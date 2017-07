Une mère de famille originaire des Fins meurt dans un accident de voiture en Turquie

Les reste de la famille, également présents dans la voiture sont gravement blessés. A l'heure actuelle un des trois enfants est toujours dans le coma, les deux autres sont encore hospitalisés. Le père a pu être réveillé du coma mais il souffre de pertes de mémoire.

Le couple et leurs trois enfants âgés de sept mois, cinq et six ans, se rendaient en vacances en voiture en Turquie, d'où ils sont originaires.

La voiture a percuté une moissonneuse-batteuse. La mère est morte sur le coup, le père a sombré dans le coma ainsi qu'un de leurs trois enfants. Les deux autres sont blessés.

Le maire des Fins, Bruno Todeschini, rapidement alerté, est bouleversé : "ça touche directement notre commune, cet accident est dramatique".

Il a tenu à prévenir la directrice de l"école où sont scolarisés les enfants pour mettre en place une cellule psychologique destinée à l'ensemble des élèves.