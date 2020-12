Une mère de famille périt dans l'incendie de son appartement à Draguignan

Une mère de famille d'une quarantaine d'années a péri dans l'incendie de son appartement ce jeudi soir à Draguignan, non loin du commissariat de police. La quadragénaire handicapée n'a pas pu échapper aux flammes très importantes. Six habitants de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Et deux policiers ont été transportés à l'hôpital, dont un pour des brûlures. Le beau-fils de la victime, âgé de 16 ans, ainsi que son fils de 8 ans et son mari n'ont pas été blessés.

L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée, même si l'hypothèse d'un acte volontaire n'est pas exclue. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Draguignan et confiée au commissariat de police de la ville.

Une certitude en tout cas, tout est allé très vite. Cela faisait à peine quelques minutes que le père de famille et l'un de ses fils âgé de 8 ans, venaient de s'absenter de l'appartement pour se rendre au premier étage. C'est le beau fils de la victime qui donne l'alerte après avoir aperçu de la fumée et des flammes sortant de la chambre parentale. Il fonce retrouver son père.

Dans le même temps, un équipage de policiers en patrouille aperçoit lui aussi des flammes. Un jeune adjoint de sécurité, tente de pénétrer dans l'appartement à 3 reprises. Mais il n'y voit rien, et l'air est irrespirable. Il est obligé de reculer pour sa propre sécurité. Son collègue, par l'extérieur, se hisse au niveau de la fenêtre de la chambre de la victime qu'il aperçoit et qu'il entend hurler. Il tente à de nombreuses reprises de l'attraper, de la hisser pour la faire basculer, mais la quadragénaire est lourdement handicapée. Et la tâche est extrêmement difficile. D'autant que la chambre est un véritable brasier. "Des flammes venaient lécher le plafond et sortaient par la fenêtre, et la rambarde sur laquelle le policier était positionné était brûlante" décrit un fonctionnaire sur place. Un brasier dans lequel la mère de famille a péri, sous les yeux de celui qui a tenté à maintes reprise de la sauver.

Le policier a été pris en charge à l'hôpital pour des brûlures et son collègue pour avoir inhalé des fumées, tout comme 6 autres habitants légèrement intoxiqués.