Une mère de famille, soupçonnée de violences répétées sur ses trois enfants, interpellée à Orléans

Une femme de 33 ans a été placée en garde à vue ce mercredi à Orléans. Elle est soupçonnée d'avoir frappé ses trois enfants, âgés de 3 et 4 ans, à coups de ceinture et de câbles de chargeur de téléphone, entre janvier 2020 et avril 2021. Les enfants ont été placés. La mère nie les faits.