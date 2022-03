Une mère de famille tente d'agresser une magistrate avec un couteau en pleine audience à Toulon

Le Tribunal correctionnel de Marseille, compétent après le dépaysement de l'affaire, a condamné une mère de famille varoise il y a quelques semaines à trois ans de prison dont deux assortis d'un sursis mis à l'épreuve. Elle comparaissait pour violences aggravées avec préméditation, arme et sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence une magistrate et une greffière notamment. Les faits se sont déroulés quelques jours plus tôt au Palais Leclerc où sont regroupés, faute de places dans l'actuel Palais de justice de Toulon, les magistrats en charge des dossiers familiaux.

Le jour des faits, la mère de famille et le père étaient donc présents afin d'évoquer le sort de deux de leurs enfants. Dans le bureau de la juge des enfants, se trouvaient une greffière et deux assistantes sociales de l'Aide Sociale à l'Enfance. Le couple connaissait malheureusement la procédure puisque deux autres petits leur ont déjà été soustraits.

Quand la magistrate annonce sa décision : sa volonté de protéger les deux derniers enfants et donc de les confier à l'Aide Sociale à l'Enfance, la situation se tend davantage et la mère explose. Elle se penche alors, saisit un couteau qu'elle a au préalable caché dans un sac accroché à la poussette de son bébé et se lève. L'espace est restreint. Les quatre femmes se protègent comme elles peuvent en saisissant des dossiers présents. Le père de famille a néanmoins le réflexe d'attraper la mère de ses enfants pour la stopper dans son geste potentiellement meurtrier et la ceinturer avant l'arrivée des équipes de sécurité.

Très grosse frayeur évidemment pour la magistrate placée (venue renforcer les effectifs déjà malmenés), sa greffière et les deux assistantes sociales. Et vive émotion au sein du Palais Leclerc où chacun est en droit de s'interroger sur le manque de sécurité. L'accès est pourtant contrôlé par un portique qui détecte les métaux, mais selon les informations recueillies par France Bleu Provence, la mère avait emballé le couteau dans du papier d'alu, rendant l'arme à priori indétectable. Par ailleurs, les poussettes ne passeraient pas sous le portique.

L'affaire a mis du temps à fuiter du monde feutré de la justice. Pourtant, elle est symptomatique du manque de moyen dans l'institution et des difficultés que son personnel rencontre au quotidien, non sans conséquence sur les justiciables eux-mêmes.

Selon nos informations, une assemblée générale de magistrats devait se tenir afin d'évoquer la situation. Il était question d'une motion afin d'apporter un soutien aux personnels ciblés.

Quant à la mère de famille, ayant échappé à un mandat de dépôt, elle peut effectuer sa peine à domicile sous bracelet électronique. Elle a néanmoins l'interdiction d'entrer en contact avec les quatre victimes.