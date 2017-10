Une mère de jihadiste français, surnommée "mamie jihad", condamnée à dix ans de prison

Christine Rivière, 51 ans, a été condamnée ce vendredi à dix ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour "association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste". Elle est allée voir son fils, devenu "émir" dans les rangs des jihadistes, en 2013 et 2014 en Syrie.

Dix ans de prison. C'est la peine dont écope Christine Rivière, 51 ans, surnommée "mamie Jihad", ce vendredi. Le tribunal correctionnel de Paris a suivi les réquisitions du ministère public.

Son fils, Tyler, a rejoint la Syrie en 2013, où il est devenu "émir" dans les rangs des djihadistes. En plus d'un soutien financier, elle est allée le voir trois fois sur place, en 2013 et 2014, et a "pleinement adhéré à l'idéologie du groupe Etat islamique", selon le procureur. Elle a été arrêtée chez elle alors qu'elle s'apprêtait à repartir en Syrie, toujours en 2014. Tyler a été interpellé en Turquie un an plus tard, et extradé. Il n'a pas encore été jugé.

Des photos d'elle en armes ont été retrouvées

Pendant l'audience, , Christine Rivière a contesté avoir apporté un soutien à l'organisation jihadiste ou avoir elle-même combattu en Syrie, même si des photos d'elle en armes ont été notamment retrouvées. Le tribunal correctionnel souligne aussi qu'elle a "contribué au départ de plusieurs jeunes femmes" et s'est "totalement épanouie dans cette idéologie" mortifère.