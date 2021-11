Une mère déclare avoir étranglé son enfant de 4 ans "parce que c'était le diable" à Corcondray dans le Doubs

Une mère a-t-elle tué son enfant de 4 ans ce vendredi matin à Corcondray dans le Doubs ? Les gendarmes ont retrouvé cette femme de 35 ans et son fils dans un fossé du village, vers 8h, après avoir mené des recherches pendant une partie de la nuit. L'enfant frigorifié, qui portait des traces de coups au visage et de strangulation au niveau du cou, est décédé dans la matinée au CHU de Besançon. Selon le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux, la mère aurait déclaré spontanément à un médecin avoir étranglé son enfant "parce que c'était le diable".

En pyjama, pieds nus, dans la nuit

D'après l'enquête, cette femme a quitté sa maison de Corcondray dans la nuit, avec son fils en pyjama, pieds nus, sans veste. Avant de partir, elle appelle son père à 3h15 du matin, affirmant que son compagnon veut la tuer. En couple depuis neuf ans avec cet homme âgé de 35 ans, cette femme avait fait ses cartons et voulait quitter son compagnon avant la fin de l'année. Selon les enquêteurs, elle part dans la nuit, à pied, avec leur enfant. Elle sonne ensuite chez deux habitants du village, dit qu'elle se sent en danger et dénonce son concubin. Mais elle refuse à chaque fois de rentrer dans la maison pour se réchauffer, alors que son fils pleure et qu'il a très froid. D'après ces deux témoins, l'enfant ne porte pas de trace de coups.

Elle déclare : "Je suis lucide, mon fils est mort"

Un de ces témoins alerte les gendarmes, qui se rendent à Corconday pour chercher cette femme et son fils. Pendant les recherches, les enquêteurs se rendent au domicile familial et réveillent le père de famille, qui se rend alors compte de la disparition de sa compagne et de leur enfant. Une patrouille arrive en renfort dans la nuit, avec une équipe cynophile mais les militaires ne trouvent rien.

A 7h53, un collégien appelle son père depuis le bus qui l'emmène en cours, car il pense avoir vu la femme et l'enfant dans le fossé le long de la route. Aussitôt, le père prévient les gendarmes : la femme et son fils sont retrouvés à 7h55. L'enfant porte alors des traces de coups, de strangulation, et souffre d'hypothermie. Très vite, la mère déclare : "Je suis lucide, mon fils est mort"... le garçon décède au CHU dans la matinée. Une autopsie de son corps a été réalisée ce vendredi. Le procureur a ouvert une enquête de flagrance pour homicide volontaire.

La mère emmenée aux urgences psychiatriques

Les parents du garçon sont placés en garde à vue. Mais la mère est très agitée et donc emmenée vers un médecin légiste. Quand celui-ci affirme que son état de santé n'est pas compatible avec la garde à vue, elle déclare avoir étranglé son enfant "parce que c'était le diable" et tient des propos mystiques. Conduite aux urgences psychiatriques, elle s'y trouve toujours ce vendredi soir.

Le père de l'enfant est toujours en garde à vue ce vendredi, pour être entendu sur la vie de couple. Il nie toute dispute avec sa compagne ce jeudi soir et aucune scène de violence n'est visible dans leur maison. Elle a porté plainte le 9 novembre pour des violences psychologiques et des gifles mais le médecin n'a alors pas constaté de blessures.

Une femme joviale et un couple sans histoire

Dans le village de Corcondray, où le couple vit depuis un an et demi, cette femme est décrite comme "joviale et impulsive" selon le procureur de la République de Besançon. Elle n'a aucun casier judiciaire, et aucun antécédent psychiatrique connu. "C'était un couple.. normal" d'après Etienne Manteaux.