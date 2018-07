Hérault, France

"J'avoue que je sais plus quoi faire... Ça devient vraiment difficile de trouver l'énergie de remuer tout ça, mais je lâcherai pas". Désemparée, fatiguée, déterminée, Mireille Daligault est tout cela à la fois. Depuis 17 mois, elle n'a plus aucune nouvelle de son fils Arthur, parti faire le tour du monde à pied. Après avoir traversé l'Europe, l'Afrique, et une partie de l'Asie, l'étudiant héraultais de 31 ans a disparu fin janvier entre le Bangladesh et la Birmanie.

Mireille Daligault remue ciel et terre pour retrouver sa trace. Elle est allée sur place, elle a multiplié les avis de recherches, elle a frappé à la porte du ministère des Affaires étrangères "mais depuis septembre 2017, je n'ai eu aucun contact avec le Quai d'Orsay". Alors elle a décidé de se tourner vers Brigitte Macron.

Où est en est l'enquête d'Arthur? Que fait le Quai d'Orsay?

"Il faut absolument que je rencontre cette femme et que j'entende de sa voix que tout est fait au niveau de l'Etat pour retrouver Arthur. J'ai besoin de savoir qu'on l'a pas abandonné". Deux courriers envoyés à Mme Macron, le dernier datant de la mi-avril, sont à ce jour restés sans réponse.

La maman d'Arthur et la Première dame doivent se rencontrer

Le cabinet de la Première dame de France a récemment appelé nos confrères du journal Midi Libre pour les informer qu'elle allait donner suite, mais la mère d'Arthur n'en démord pas : tant qu'un rendez-vous n'est pas fixé, elle ne baissera pas les bras. "Moi, j'ai l'intime conviction qu'Arthur est vivant. Il peut être aux mains de malfrats, de trafiquants et peut-être qu'il nous attend quelque part... Il ne s'est pas volatilisé comme ça".

Depuis lundi 2 et jusqu'au vendredi 6 juin, elle invite tout ceux et celles qui veulent l'aider à envoyer la même lettre à l'Elysée, pré-écrite en français et en anglais et disponible sur la page Fracebook "Arthur Whererareyou". "Imprimez cette lettre, collez un timbre et envoyez-la à l'Elysée. Diffusez, partagez... Merci".