Une mère écrase son bébé dans un train et agresse les policiers municipaux à son arrivée à Béziers

La police municipale de Béziers a été appelée ce samedi 19 août, peu après 18h, pour récupérer à la gare une jeune femme de 21 ans dans un état hystérique d'après des témoins. L'alerte avait donnée un peu plus tôt par un contrôleur de train. Cette Biterroise, de forte corpulence, qui sentait fortement l'alcool, s'est emportée contre ce dernier au moment du contrôle des billets avant son arrivée en gare. Après des échanges virulents, elle laisse tomber par mégarde au sol son bébé de 9 mois, avant de l'écraser de tout son poids, selon nos informations.

Quand ils arrivent sur place, les policiers municipaux, récupèrent alors son enfant pour le faire examiner. La mère s'emporte sur le quai et assène de nombreux coups de pieds et de poings au ventre, et dans les parties intimes pour l'un d'entre eux. Un autre policier municipal est giflé, un troisième est mordu et subit un jour d'ITT (incapacité temporaire de travail, NDLR).

Cette jeune femme pesant plus de 120 kilos était excédée

Les forces de l'ordre réussissent, tant bien que mal, à raisonner la jeune femme et à l'assoir dans leur voiture pour la transporter à l'hôpital. Mais elle se rebelle. Au cours du trajet, elle donne un violent coup de pied sur une des vitres arrière du véhicule, qui est projetée sur la route. Des menaces de mort auraient été proférées contre un des agents d'après la police municipale : "Je vais tuer tes enfants".

À l'hôpital, les médecins rencontrent les mêmes difficultés pour lui administrer un sédatif afin de la calmer. Elle réussit à arracher les bracelets la maintenant au brancard.

Pendant ce temps, l'enfant qui a été récupéré par une autre équipe de la police municipale a été remis aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Béziers. Son état de santé ne nous a pas été précisé.