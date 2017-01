Une mère et deux enfants meurent dans un incendie à Fontenay-sous-Bois

Un incendie dramatique samedi soir à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Une mère de famille et deux de ses jeunes enfants ont trouvé la mort après l'incendie de leur appartement. Un troisième enfant, une petite fille de 8 ans a été sauvée, hospitalisée dans un état grave.

Une femme et ses 2 enfants de 4 et 6 ans sont morts samedi en tentant d'échapper à l'incendie qui ravageait leur appartement à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Selon les pompiers de Paris, ils ont chuté d'un balcon pour échapper aux flammes qui dévastaient leur appartement au 13ème étage d'un immeuble qui en compte 18. Une petite fille de 8 ans a été gravement blessée, intoxiquée par la fumée, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Le père de famille, choqué, qui n'était pas présent au moment des faits, a été lui aussi hospitalisé, traumatisé.

Ils ont sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes

La violence de l'incendie a été telle, que la mère de familles et deux de ses enfants n'ont vu qu'une seule issue possible : sauter par la fenêtre. Ils n'ont pas pu être réanimés. Le maire de Fontenay-sous-Bous, Jean-Philippe Gautrais s'est rendu sur place samedi soir, il est très ému, "comme beaucoup d'habitants de la commune" dit-il par ce drame. Une cellule psychologique sera ouverte dès lundi matin en mairie et dans l'école où étaient scolarisés les deux enfants.

Si de l'appartement de 120 mètres carrés il ne reste rien, les autres logements ont été épargnés par les flammes. Les pompiers mobilisés pour contenir le feu et porter secours aux victimes ont pu faire un tour de reconnaissance dans le reste de cette tour sans trouver d'autres victimes. Le feu a été maîtrisé au bout d'une heure environ, peu après 19H00. Une soixantaine de résidents de la tour ont été évacués par précaution et pris en charge par la Croix Rouge, dans le collège situé à proximité. Dans la soirée, les habitants ont pu réintégrer leurs logements.

La ministre du Logement Emmanuelle Cosse a exprimé sa "plus profonde solidarité dans la peine et l'horreur avec la famille et les proches des victimes".

Le feu a pris pour une raison encore inconnue dans cet appartement, situé dans un immeuble bien tenu, au sein du quartier Larrice, proche de la gare de Fontenay, composé de tours résidentielles, dans cette ville de la proche banlieue à l'est de Paris. L'enquête sur les causes de l'incendie a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.