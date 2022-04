Une mère et sa fille de trois ans à la rue à Agde ce mercredi faute de logement disponible

Une mère et sa fille de trois ans se retrouvent à la rue à partir de ce mercredi midi à Agde. L’appartement dans lequel elles vivaient a été endommagé suite à un début d'incendie le 27 mars 2022. "Il est inhabitable en l'état. Il y a de la suie de partout. L'expert de l'assurance est passé. Tout part à la poubelle" raconte cette agathoise de 27 ans.

Aucune solution des services sociaux

"J'ai sollicité les services sociaux de la ville et du conseil départemental. Ils n'ont aucune solution pour moi. Ils n'ont rien à me proposer. La mairie d'Agde m'a rappelée ce mardi en me confirmant qu'elle n'avait aucun logement à me proposer" dixit Laura.

"Je n'en dors plus la nuit de savoir que je me retrouve à la rue" Laura Copier

Depuis le sinistre, cette aide à domicile qui intervient chez les personnes âgées vit dans une chambre d'hôtel. "Je ne devais y rester que cinq jours. Mais l'assurance a fait un effort en prenant en charge des nuits supplémentaires. Mais là, j'ai atteint le quota."

Victime de la saison estivale

Depuis plusieurs jours, cette Agathoise d'origine, épluche les annonces immobilières. "J'ai fait le tour des agences. Les locations sont rares et les prix sont excessivement élevés. La saison estivale approche. De très nombreux biens sont disponibles à la semaine. C'est inabordable pour moi. Je n'ai pas les moyens."

"La situation est très difficile à vivre je n’ai pas encore dit à Kessy (sa fille) que ce mercredi, on allait devoir quitter l’hôtel."

"J’envisage de dormir dans la voiture ce mercredi soir faute de mieux. Je vais acheter des couvertures. Je n'ai rien pu récupérer dans l'appartement. Je n’ai pas d’autres solutions. Je ne peux pas aller vivre chez mon père. Son appartement est trop petit. Encore moins chez le père de ma fille. Ce n'est pas son problème".

Laura dit ne pas pouvoir quitter Agde. Sa fille de trois ans en maternelle est scolarisée au Grau d'Agde. "Je travaille ici. Je ne sais pas comment je pourrais faire si je devais partir ailleurs. J’ai averti le père de ma fille qui est installé à Narbonne. Il ne nous a pas proposé de nous héberger. Comment voulez-vous surmonter cette épreuve, en plus de ça il ne paye plus la pension alimentaire".

"Je n'en dors plus la nuit de savoir que je me retrouve à la rue." Laura

"Je vais me battre pour ma fille", conclut Laura qui lance à un appel à l'aide. "Je continue mes recherches. J’espère que grâce à votre intervention, un propriétaire entendra mon message et comprendra ma détresse".

Les travaux de son F3 devraient prendre plusieurs mois. Sur les conseils de son assurance, Laura a mis fin à son bail.

Vous pensez pouvoir l'aider ? Appelez alors le standard de France Bleu Hérault au 04.67.06.65.65.