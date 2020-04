Une mère et sa fille décèdent dans l'incendie d'un immeuble à Montereau (77)

Une mère et sa fille de trois ans sont mortes mercredi dans l'incendie d'un immeuble à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) qui a aussi fait dix blessés légers.

Une mère et sa fille de trois ans sont mortes mercredi soir dans l'incendie d'un immeuble à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) qui a aussi fait dix blessés légers.

La mère et sa fille sont mortes sur place malgré l'intervention des secours qui ont tenté de les ranimer. Les dix autres personnes blessées plus légèrement ont été intoxiquées par des fumées.

L'incendie a éclaté pour une raison encore indéterminée vers 18h30 dans un appartement, au 1er étage d'un immeuble de sept étages situé dans la cité Surville, ont précisé la préfecture de Seine-et-Marne et les pompiers.

Le feu, qui était maitrisé mercredi soir, s'est propagé "très rapidement" aux autres étages. A l'arrivée des pompiers, l'importance des fumées dans les parties communes et les appartements ont rendu l'intervention des pompiers difficile. Ils ont pu évacuer plusieurs dizaines de personnes par les fenêtres.

Ce même jour, un autre incendie est survenu en région parisienne, dans un immeuble d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Dix personnes ont été blessées, parmi lesquelles un enfant de deux ans qui a été héliporté à l'hôpital dans un état "très grave".