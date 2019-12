Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone en Seine-Maritime

Une femme de 28 ans, son fils de 3 ans et son frère de 50 ans ont été intoxiqués au monoxyde de carbone ce mardi matin, à Caudebec-lès-Elbeuf, probablement à cause d'une chaudière défectueuse. Les trois victimes ont été transférées vers l'hôpital de Garches (92) et placées en caisson hyperbare.