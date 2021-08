Une maman et ses deux enfants de 8 et 9 ans ont été renversés ce samedi 21 août vers 21h30 alors qu'ils se trouvaient sur le trottoir avenue Monsieur Teste à Montpellier. Le conducteur, alcoolisé, a perdu le contrôle de sa voiture.

Une mère et ses deux enfants renversés par une voiture à Montpellier

La maman et ses deux enfants ont été fauchés ce samedi à Montpellier (Photo d'illustration)

Un conducteur a renversé une mère et ses deux enfants de 8 et 9 ans ce samedi vers 21h30 sur l'avenue Monsieur Teste près du quartier Celleneuve. Le plus âgé est sérieusement blessé. Il a été transporté en urgence absolue par les secours. Une autre femme d'une quarantaine d'années a été blessée. D'après les premières constatations, l'homme au volant aurait perdu le contrôle de sa voiture au niveau des ralentisseurs. Il était en train de descendre l'avenue.

L'homme a lui même été touché à la tête lors de l'accident puisque son véhicule a percuté un mur avant de renverser les piétons qui se trouvaient sur le trottoir. Les deux enfants circulaient en trottinettes. Placé en garde à vue, son contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif. Les policiers de la sureté départementale de l'Hérault sont en charge de l'enquête.