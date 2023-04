Une mère et ses deux fils jugés aux assises pour avoir séquestré et torturé une jeune fille à Agde

À l'époque, elle avait 19 ans et c'est pour les beaux yeux d'un garçon de 22 ans qu'elle est partie de chez elle, Châteauroux, où elle avait dû faire face à "d'importantes difficultés sociales et familiales" selon le parquet de Béziers. Elle a profité de l'été pour venir le rejoindre à Agde. Elle s'installe chez lui, mais, très vite, la promesse d'une vie heureuse se transforme en véritable cauchemar.

Descente aux enfers

Dès le mois de septembre, la jeune femme se retrouve enfermée dans un cagibi cadenassé. Attachée, bâillonnée, et régulièrement battue, elle est "maintenue dans un état de saleté permanent", privée de nourriture ou alors, parfois, forcée de manger des excréments de chats.

Le supplice va durer plusieurs semaines

Toujours selon le parquet, le frère ainé du jeune homme aurait également commis des violences. Quant à la mère, au courant, elle n'aurait pas levé le petit doigt pour mettre fin au supplice qui va durer un mois et demi. La jeune femme est dans un tel état que la mère et ses deux fils décident de se débarrasser d'elle. Ils l'abandonnent et la laissent pour morte au bord de la route, à Vias.

Près de deux mois pour l'identifier

C'est un cycliste qui l'a découverte, le 2 novembre au matin de novembre. Légèrement vêtue, inconsciente, le visage tuméfié et en état d'hypothermie : 22°C, selon les examens. La jeune femme pesait alors moins de 40 kg. Après être sortie du coma, profondément traumatisée, elle est restée mutique pendant plusieurs semaines. Pour l'identifier, les enquêteurs ont dû lancer un appel à témoins et attendre près de deux mois pour savoir qui était cette inconnue.

Les membres de la même famille sont jugés pour tentative d'assassinat à partir de ce mardi devant la cour d'assises de l'Hérault. Les fils comparaissaient également pour séquestration et torture ou barbarie. Leur mère pour "abstention volontaire d'empêcher un crime". Le verdict sera rendu vendredi.