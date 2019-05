Une mère et son fils soupçonnés de 20 vols de colis à Niort

Une femme de 64 ans et son fils âgé lui de 34 ans ont été interpellés ce jeudi, à Niort. La police leur reproche 20 vols de colis commis dans des boîtes aux lettres d'immeubles.

Niort, France

Ils sont soupçonnés d'avoir commis 20 vols en huit jours à Niort, entre le 30 avril et le 8 mai. Une mère et son fils ont été interpellés ce jeudi et placés en garde à vue. Le fils, âgé de 34 ans, disposait d'un pass comme ont les facteurs pour ouvrir les panneaux de boîtes aux lettres. D'après les premiers éléments, il l'utilisait pendant que sa mère, âgée elle de 64 ans, faisait le guet.

Du parfum aux vêtements en passant par les dosettes de café

Des vols commis dans plusieurs endroits de Niort : avenue de La Rochelle, rue Ampère, rue Saint-Symphorien, rue de la juiverie... Des colis ont été retrouvés sur les suspects, dans leur voiture et au domicile de la mère. Il y avait un peu de tout : parfum, vêtements, livre pour enfants, pièce d'instrument de musique, huiles essentielles, dosettes de café...

Toutes les victimes n'ont pas été identifiées. Si vous avez été victime d'un vol de colis vous pouvez contacter le commissariat de Niort au 05.49.28.72.00. L'enquête se poursuit le temps justement de retrouver d'autres victimes. Les deux voleurs présumés seront convoqués ensuite devant la justice.