Une mère et son enfant en fuite après une tentative de meurtre à Vandoeuvre-lès-Nancy

Un homme de 29 ans a été victime d'une tentative de meurtre à Vandoeuvre-lès-Nancy jeudi 9 avril. Sa concubine et leur enfant, ainsi que le principal suspect, ont pris la fuite, et sont actuellement recherchés sur tout le territoire national. Une information révélée par l'Est Républicain et confirmée à France Bleu Sud Lorraine par le procureur de la République de Nancy.

La compagne de la victime affirme avoir été violentée

L'affaire se déclenche par un coup de fil, mercredi 8 avril. La concubine de la victime appelle son frère, qui habite dans l'Hérault, pour l'informer qu'elle aurait subi des violences conjugales. Celui-ci effectue alors le trajet entre Clapier et Vandoeuvre-lès-Nancy dès le lendemain. Avec sa compagne, ils parcourent plus de 700 kilomètres en une journée.

Poignardé à trois reprises

Arrivés à Vandoeuvre, une altercation éclate entre les deux beaux-frères, selon le parquet de Nancy. La victime de 29 ans reçoit trois coups de couteau, deux dans la cuisse et un dans le flan gauche. L'agresseur présumé quitte l'appartement, avec sa sœur et son enfant, avant de prendre la fuite.

L'homme qui a reçu les coups de couteau a finalement été hospitalisé dans un état grave, sa sœur ayant donné l'alerte auprès des secours. Son pronostic vital n'est plus engagé, indique le procureur de la République de Nancy.