Une mère jugée à Albi pour l'assassinat de sa fille : " je ne me voyais pas vivre sans elle"

Le 11 février 2018, les pompiers découvrent le corps sans vie d’une fillette dans une petite salle de bain d’un appartement de Castres. Dans cette pièce, où étaient installés des matelas, des serviettes de bain, des peluches, la maman de l’enfant est allongée à ses côtés. La femme respire difficilement mais est en vie. Elle est immédiatement hospitalisée. L’enquête va montrer, que c’est la maman qui a allumé deux petits barbecues portatifs pour tenter de se suicider. La VMC de la salle-de-bain a été coupée, la serrure bouchée. Et la mère et la fille ont, toutes les deux, avalé des sédatifs.

Culpabilité terrible

Cinq ans après les faits, la mère comparait libre devant la cour d’Assises du Tarn. Elle est internée à l’hôpital de Lavaur. Et pour son avocat Maître Alexandre Martin, cette maman n’a rien à faire en prison. " On touche à l'indicible. Surtout quand on est sait que cette maman s'occupait très bien de cette enfant. C'est un procès qui va tourner autour de la psychiatrie. Pourquoi cette maman qui était fusionnelle, qui aimait sa fille a pu commettre un tel acte. Un acte dont elle porte un culpabilité terrible. On est sur un terrain pathologique et seule la psychiatrie va pouvoir nous éclairer sur ce crime."

Enlèvement d'enfant

Le drame est survenu dans un cadre de séparation difficile entre le père et la mère de l’enfant. Le papa, un avocat espagnol, n’a jamais vécu avec sa fille. Dès 2013, il lance une procédure devant le tribunal de Toulouse pour rentrer en contact avec son enfant via le juge aux affaires familiales. Une procédure pour enlèvement d’enfant est même validée en 2015. La mère et l’enfant n’ont plus le droit de sortir de France. Elle est stoppée, un mois avant les faits, à l’aéroport de Carcassonne. Elle voulait rejoindre l’Angleterre où vit une de ses sœurs.

Quatre ans de recherches

Un procès qu’attendait depuis des années le père de la fillette décédée. Il devait enfin voir son enfant le lendemain du drame. Et selon son avocate, Maître Lucile Bourland, l’homme est depuis dévasté. Il n’arrive pas à se reconstruire. "Elle est partie, et pendant quatre ans ce père a fait toutes les démarches judiciaires, légales pour savoir où était sa fille et avoir des droits. Et il a réussi, parce que le parquet à Toulouse s'en est occupé. Il a réussi au bout de quatre ans. Et le jour où il allait voir sa fille, on lui apprend sa mort. Ça faisait quatre ans, qu'il se battait pour que sa fille sache qu'elle avait un père. Il n'a pas refait sa vie. Il travaille très peu. Il a été complètement dévasté. Il vivait dans l'espoir. Et du jour au lendemain, c'est le désespoir et la fin qui sont arrivés."

La maman est poursuivie pour assassinat. Elle risque 30 ans de prison. Le procès s'achèvera mercredi soir.