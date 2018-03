Gardanne, France

Patricia Zédet veut retrouver la personne qui a percuté la voiture de son fils ! L'accident s'est produit le jeudi 8 mars en milieu d'après-midi sur la départementale 6 à hauteur de Gardanne. Dans une publication facebook, la mère raconte ce qui est arrivé à son fils : "Arthur se souvient qu'il était talonné par un gros véhicule Ford gris métallisé (...) Le véhicule lui fit un droite-gauche et le percuta en se rabattant sur lui". Après le choc, la voiture d'Arthur a fait deux tonneaux et demi. Le conducteur de la Ford, lui, ne s'est pas arrêté et à pris la fruit.

Heureusement, le fils de Patricia n'a été que légèrement blessé, il a une entorse cervicale et des blessures aux mains à cause des éclats de verre. Une bonne partie de la voiture du jeune homme est en revanche totalement détruite (voir photo).

La publication Facebook de Patricia Zédet a déjà été partagé plusieurs centaines de fois. "S'il y a un témoin, contactez moi, demande-t-elle. Avec tous mes remerciements déjà pour vos nombreux partages et votre sollicitude." Pour l'instant, l'homme qui conduisait la Ford est toujours introuvable.