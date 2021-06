Une mère monte en haut d’une grue à Toulouse pour obtenir une prise en charge de ses enfants autistes

"Je suis à bout": juchée depuis ce jeudi à l'aube en haut d'une grue à Toulouse, Leila Ketrouci, mère de deux enfants lourdement handicapés, assure qu'elle ne descendra pas avant d'avoir obtenu une "garantie officielle" d'un logement dans la Ville rose.

"Je suis à bout de force"

"J'ai épuisé tous les recours, tout ce qu'on m'a demandé de faire depuis trois ans, et rien n'avance. Aujourd'hui, mon action, c'est _plus qu'un appel au secours_", confie à France Bleu par téléphone cette mère de famille élevant seule ses trois enfants dans à Pavie dans le Gers.

Leila Ketrouci en haut de la grue : "on est obligé de faire des choses spectaculaires en France pour être entendu" Copier

Du haut de la grue située près du CHU de Toulouse Purpan , elle brandit une banderole où l'on peut lire "handicap scandale français".

Son fils de huit ans et sa fille de cinq ans sont tous les deux lourdement handicapés, atteints d'une maladie génétique rare et présentent un trouble autistique. Elle cherche donc "désespérément" à déménager en région toulousaine afin d'être plus proche du CHU de Purpan où ses enfants sont régulièrement hospitalisés et pris en charge par divers spécialistes. Mais aussi afin d'accéder aux établissements et services médico-sociaux spécialisés et adaptés, qui n'existent pas dans le Gers.

"Je ne descendrai pas avant d'avoir un papier officiel me garantissant un logement à Toulouse. Je resterai toute la nuit dans la grue s'il le faut" assure-t-elle. Des discussions sont en cours avec deux négociateurs des policiers du RAID et des agents de la mairie de Toulouse.

La France dernière de la classe en Europe pour la prise en charge de l'autisme

Dans une lettre datée du 16 décembre 2020, la secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées Sophie Cluzel s'est dite "attentive" au cas de Mme Ketrouci après avoir été interpellée à son sujet par une autre mère d'un enfant autiste, Estelle Ast.

Mme Cluzel assure avoir "immédiatement transmis" la requête à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence régionale de santé d’Occitanie, et signalé "l'urgence de la demande de logement à Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Haute-Garonne.

En 2014, Estelle Ast avait aussi dénoncé du haut d'une grue à Toulouse le sort réservé aux autistes en France, demandant une meilleure prise en charge éducative.

"Depuis ça a très peu évolué, c'est pour ça que les parents continuent de monter sur des grues", regrette-t-elle Elle déplore la situation "scandaleuse" en France, "qui fait partie des derniers de la classe" en Europe concernant la prise en charge des enfants autistes.

En 2017, huit militants étaient montés sur une grue à Paris pour réclamer au président Macron davantage de moyens pour les personnes handicapées.