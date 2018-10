Guéret, France

Dans la nature, il est bien connu qu'il est très dangereux de s'attaquer à un petit mammifère devant sa mère. La règle est manifestement la même dans les rues de Guéret. Un jeune d'une vingtaine d'années l'a appris à ses dépens le week-end dernier.

L'histoire débute vers trois ou quatre heures du matin, dimanche dernier, par une bagarre entre deux jeunes, âgés de 17 ans et d'une vingtaine d'années. Après un échange de coups, le plus jeune est touché et légèrement blessé. Quand sa mère constate les dégâts, son sang ne fait qu'un tour. Elle monte dans sa voiture et poursuit le jeune homme qui est parti en courant dans les rues de Guéret.

Interruption temporaire de travail de 21 jours pour le jeune homme tamponné

Le jeune évite une première fois le véhicule et sa conductrice en furie, mais la mère vengeresse revient à la charge et finit par le tamponner. Etant donné les circonstances, il s'en sort relativement bien. Rien de cassé, un hématome à la hanche et une entorse à la cheville justifient une interruption temporaire de travail de 21 jours.

La mère a été placée en garde à vue cette semaine. Elle a avoué les faits tant bien que mal. Déjà condamnée par la justice par le passé, elle a été placée en détention provisoire avant sa comparution devant le Tribunal de Guéret ce lundi 15 octobre. Son fils s'est vu de son côté prescrire une interruption temporaire de travail de deux jours.