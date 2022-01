Disparition de Delphine Jubillar : une messe organisée par ses proches à la cathédrale d'Albi

Alors que les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de Delphine Jubillar, sa famille organise une cérémonie à la cathédrale d'Albi. Une messe pour tenter de faire le deuil impossible de la jeune femme disparue depuis plus d'un an dans le Tarn.

Un autre moment fort dans le deuil très difficile pour les proches et la famille de Delphine Jubillar. Alors que la jeune femme a disparu depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sa famille et ses amis pourront participer à une cérémonie ce samedi 8 janvier en la cathédrale Sainte-Cécile. Jusqu’ici, plusieurs marches blanches ont été organisées à Cagnac-les-Mines et à Albi.

La dernière, le dimanche 19 décembre, quasiment un an jour pour jour après la disparition de l’infirmière avait réuni environ 200 personnes, du lac de Cagnac à la maison des Jubillar, sur les hauteurs de la petite commune. La paroisse de Sainte-Cécile à Albi se prépare donc à un hommage et une cérémonie très émouvante. La famille et les proches réunis autour du prêtre vont déposer des bougies en mémoire de la jeune maman.

à lire aussi Disparition de Delphine Jubillar : les autres pistes exploitées depuis un an

Une amie et la sœur de Delphine

Cette cérémonie a été souhaitée par la sœur et une amie de Delphine Jubillar qui ont transmis une lettre au journal Le Parisien. Les deux jeunes femmes disent : "Nous ne perdons pas espoir que le corps de Delphine soit retrouvé mais pour le moment cette situation terrible nous place dans l’impossibilité de lui offrir une sépulture. Il ne nous reste plus que la foi et la spiritualité pour que Delphine, de là où elle est, continue de veiller sur Louis et Elyah, ses deux enfants."

L'archiprêtre de Sainte-Cécile, Paul de Cassagnac, est très conscient de la médiatisation de la disparition de la jeune femme. C’est lui qui doit célébrer cette cérémonie à partir de 16h dans la cathédrale. Il veut donc rester très discret sur ce moment, mais assure que tout le monde pourra s’associer à ce temps de prière puisque l’édifice sera bien évidemment ouvert. Un portrait de la jeune femme sera posé devant l’autel. Toutes les personnes présentes pourront également déposer une bougie.

Du côté de l'enquête, le mari de Delphine Jubillar est toujours en prison. Le Tarnais clame son innocence. Ses trois avocats vont plaider le 11 janvier pour une troisième demande de libération devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.