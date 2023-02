Une messe et un rassemblement à Montsûrs en hommage à Dylan, 16 ans, fauché par une camionnette il y a un an

La famille de Dylan organise ce samedi après-midi une messe et un rassemblement à Montsûrs. Le jeune garçon de 16 ans, qui circulait en scooter, avait été fauché par une camionnette le 8 février 2022. Deux mois plus tard, le chauffard avait été condamné à six mois de prison ferme.