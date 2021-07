Une messe pour fêter le dix-neuvième anniversaire de Victorine Dartois

La cérémonie religieuse s'est tenue à l'église Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu ce lundi matin. La famille, des amis de Victorine et des fidèles touchés par sa disparition et sa mort se sont réunis pour prier et fêter ses 19 ans. La jeune femme l'aurait fêté ce 19 juillet.

Pendant la messe, l'émotion est palpable. La famille de Victoire fait bloc face au Père Leroux qui officie. Des amis de la jeune femme sont présents. Des fidèles également. Ils prient ardemment à la mémoire de Victorine et ne veulent pas oublier qu'elle n'est maintenant plus à leurs côtés. Sa disparation, en septembre dernier, a marqué pour toujours la commune de Villefontaine.

à lire aussi EN IMAGES - Villefontaine : plusieurs milliers de personnes réunies pour rendre hommage à Victorine Dartois

La messe anniversaire pour les 19 ans de Victorine a rassemblé une cinquantaine de personnes, famille, amis et fidèles, ce lundi 19 juillet. Victorine aurait eu 19 ans. © Radio France - Bastien Thomas

Son père, James, publie régulièrement sur son compte Facebook des mots à l'attention de sa "fifille" comme il aime à l'appeler. "Ce 19 juillet sera vraiment spécial. Je ne sais pas comment sera le comportement de chacun, mais nous serons sûrement très soudés.", a-t-il-écrit notamment sur le réseau social.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'église de Bourgoin-Jallieu, où se sont tenues les obsèques de Victorine, a accueilli, ce lundi, une messe pour le dix-neuvième anniversaire de la jeune femme. © Radio France - Bastien Thomas

Le principal suspect avait reconnu les faits

Un homme est le principal suspect dans cette affaire. Il s'agit de Ludovic Bertin, 25 ans. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Il avait avoué les faits en garde à vue. Il avait expliqué avoir croisé Victorine lors d'un footing, alors qu'elle rentrait chez elle à pied. Après une bousculade involontaire, puis une dispute, il aurait "paniqué" et "serré le cou" de l'étudiante de 18 ans.