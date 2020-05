Une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale neutralisée au large de Courseulles-sur-Mer

Le navire chasseur de mines Cassiopée de la Marine nationale a découvert une mine allemande datant de la Seconde Guerre mondiale à 8,5 miles nautiques (environ 16km) au large de Courseulles-sur-Mer (Calvados) le 28 avril dernier. L'engin explosif a été neutralisé dimanche 3 mai explique la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord ce lundi. Cette munition de type LMB avait été larguée par avion pendant la Seconde Guerre. Elle reposait par 34 mètres de fond. Elle a été "contreminée" par les plongeurs démineurs du chasseur de mines, pour un équivalent TNT de 830kg.

"Le trafic particulièrement faible sur zone et les conditions météorologiques favorables ont permis de procéder au pétardement dans des conditions optimales". Le chasseur de mines tripartite (CMT) Cassiopée avait déjà procédé à deux opérations de contreminage au large du Havre le 22 avril. En Manche et mer du Nord en 2019, l'action conjointe du groupe de plongeurs démineurs de la Manche et des chasseurs de mines de la Marine nationale a permis de détruire 1786 engins historiques (en mer et sur l’estran), ce qui a représenté 19 tonnes (19 100 kg) d’équivalent TNT.