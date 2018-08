Grandcamp-Maisy, France

Drôle de pêche la nuit dernière pour le chalutier"Le Retour" qui naviguait à 2 milles marins (4 kms) au large de Grandcamp-Maisy (14). Vers 2 heures du matin, il remonte dans ses filets une bombe allemande de 865 kilos . Bien que datant de la seconde guerre mondiale, l'engin présente toujours un danger. 70 ans après, il peut exploser à tout moment... Les marins alertent aussitôt le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Jobourg (50). Le Centre des Opérations Maritimes de la Préfecture Maritime de Cherbourg informe le Groupe des Plongeurs Démineurs qui décide d'intervenir immédiatement pour remettre à l'eau en toute sécurité l'engin historique. Un simple mouvement avec le chalutier peut, en effet, suffire à percuter l'amorce de la bombe et mettre à feu à la charge militaire allemande qu'elle contient.

La mine remise à l'eau et géolocalisée

A 4h55, l'hélicoptère de la Marine Nationale basé à Maupertus décolle. Il embarque, depuis la base militaire de Cherbourg, cinq plongeurs démineurs qui sont hélitreuillés, une demi-heure plus tard, à bord du chalutier. Afin de ne faire prendre aucun risque à l'équipage, celui-ci est évacué sur un zodiaque de la SNSM et placé à distance. Une fois la mine allemande , une Bomb Minum 1000, remise délicatement à l'eau à l'aide de sangles, la position géographique du lieu de dépose en mer a été enregistrée en vue d'une intervention de déminage programmée la semaine prochaine. L'équipage du chalutier a pu regagner le navire et les plongeurs-démineurs reprendre les airs à destination de leur base cherbourgeoise aux environs de 7h ce vendredi matin.

Prévenir sans prendre de risques

La préfecture Maritime insiste dans un communiqué sur les bons réflexes de l'équipage du chalutier qui ont permis de réaliser cette opération avec succès. Elle rappelle qu'il convient de signaler sans délai toute découverte de ce type d'engin en mer où sur l'estran en composant le : 196. Remettre à l'eau un engin historique sans consulter les autorités maritime représente une prise de risques importante. Non seulement pour le pêcheur mais aussi pour les autres navires qui chaluteront peut-être ensuite ce même engin.