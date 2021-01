Un couple de 18 et 25 ans a été interpellé par les policiers d'Avignon. Tous deux seront poursuivis pour séquestration et prostitution aggravée. Depuis des mois, ils prostituaient une adolescente âgée de 15 ans qui est parvenue à prendre la fuite.

Une mineure de 15 ans séquestrée et forcée à se prostituer pendant six mois à Avignon

L'enquête des policiers d'Avignon ne fait que débuter. Elle devra révéler dans quelles circonstances exactes un couple de 18 et 25 ans a fait la connaissance d'une adolescente de 15 ans au parcours familial chaotique. Une certitude à ce jour, il l'a prostituée depuis l'été dernier dans des hôtels et des appartements à travers toute la France. Du moins jusqu'à lundi dernier car ce jour là, la jeune fille est parvenue à s'enfuir de l'hôtel -situé en zone de Courtine à Avignon- dans lequel elle était visiblement retenue.

La jeune fille a été sauvée par un client

Un client -visiblement ému par sa situation- l'a prise en charge et conduite au commissariat de police de Nîmes où elle a pu déposer plainte contre ses tortionnaires. Le couple a été interpellé par les policiers d'Avignon au moment où il venait récupérer une voiture immobilisée à l’hôtel de police. La femme SDF de 18 ans et l'homme de 25 ans (originaire de Marseille) ont été placés en garde à vue et présentés à un juge en vue d'une mise en examen pour séquestration et proxénétisme aggravé.