Une mini tornade à Fleury la Rivière près d'Epernay

Fleury-la-Rivière, France

C'est un très gros coup de vent localisé qui a frappé le village de Fleury la Rivière ce mardi soir vers 20 heures. Une mini tornade qui n'a fait aucun blessés mais qui a endommagé une trentaine de maisons.

Des tuiles se sont envolées des toits, des panneaux photovoltaïques sont tombés. Des voitures ont également été abîmées par ce très gros coup de vent, très localisé dans le village. Il a touché la rue principale sur 300 mètres de long.

Les habitants de Fleury ont été privés d'électricité durant plusieurs heures à cause de la chute d'un câble. Le courant est revenu aux alentours de 23h15.

Au plus fort de la mobilisation hier, une trentaine de pompiers marnais étaient sur place. Ils ont œuvré une bonne partie de la soirée pour sécuriser au mieux et au maximum les maisons touchées et les protéger notamment avec des bâches.