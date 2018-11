Une mini tornade au Crès, des tuiles et des arbres arrachés

Le Crès, France

Une cellule orageuse aux allures de tornade a traversé le Crès et Lattes selon la société Prédict, filiale de Météo France. De nombreux auditeurs nous ont appelés pour nous décrire ce qui s'est passé en pleine nuit vers 3 heures du matin.

"C'était vraiment impressionnant"

"Le toit de la véranda s'est arraché et a fini sa course dans le jardin du voisin. Devant la maison un pin de 15 mètres est tombé et a bloqué la rue. Le toit du voisin, toutes les tuiles ont été arrachées. _Le toit de la Foir' Fouille est en partie par terre_. Des tourterelles nichées dans les arbres étaient par terre tétanisées, on les a mises dans le garage. C'était vraiment impressionnant " témoigne Omar, venu aider ses beaux parents très touchés par le coup de vent.

Omar est venu aider ses beaux-parents

"Ma banquette a fini chez le voisin"

Serge raconte aussi : "Y a eu un gros coup de vent entre la rue Voltaire et la rue Blaise Pascal, un arbre a été déraciné. Pas mal de dégâts au niveau des toitures, chez nous mais pas seulement et mon voisin, _sa véranda s'est envolée_. Les pompiers sont venus pour sécuriser mais il vont revenir pour bâcher. Sur la terrasse toute a volé, ma banquette on l'a retrouvée chez le voisin."

Serge a vu le toit de sa véranda s'envoler

Le maire du Crès, Pierre Bonnal précise que cette mini-tornade a été extrêmement localisée sur une bande de 100 mètres. Personne n'a été blessé. Toutes les écoles restent ouvertes ce vendredi. Une seule classe est fermée école Barrès, mais les enfants sont pris en charge.