"Une mini-tornade de dix minutes" : les causes du décès d'un enfant de 10 ans dans le Tarn-et-Garonne

Une cellule d’aide psychologique a été mise en place dans la commune de Monbeton pour aider les enfants de l’école de la commune. C’est dans ce petit village près de Montauban qu’était scolarisé le garçon de 10 ans qui a été tué par la chute d’un arbre sur les bords du canal de Montech lundi vers 17h30. Sa petite sœur de 3 ans et demi, a elle aussi été transportée par les pompiers, mais elle n’a finalement été que légèrement blessée.

Voies navigables de France

L’enquête a été confiée, par le procureur de la République, à la gendarmerie de Montech qui doit répondre à plusieurs questions. La première : à qui appartient ce terrain sur lequel s’est produit l’accident. La mairie de Lacourt-Saint-Pierre a mis à disposition de la justice le cadastre. Mais il semble y avoir assez peu de doutes : ce serait bien une parcelle appartenant à voie navigable de France, VNF qui gère le canal et le chemin de halage. D'ailleurs, les équipes de Voies navigables de France se sont rendues sur place pour appuyer les secours et les forces de l’ordre en sécurisant et en délimitant la zone de l’accident.

Autre question : est-ce que la famille avait le droit de circuler à cet endroit ? C’est en tout cas un secteur extrêmement fréquenté, tout près de l’écluse. D’un côté, il y a le chemin goudronné, plus emprunté et de l’autre un sentier, plus herbé, sur le contre-halage. Et c’est là que circulait à vélo, le beau-père et les deux enfants âgés donc de 10 et 3 ans et demi.

Bourrasque de dix minutes

Enfin tout le secteur boisé a été placé sous scellé pour comprendre pourquoi l’arbre est tombé. Selon des témoins, l’arbre en question n’était pas énorme mais en revanche, totalement pourri de l’intérieur et vraiment malade. Et donc, la bourrasque qui a soufflé sur la commune pendant une dizaine de minutes à peine à suffit à faire tomber l’arbre et à tuer le petit garçon sur le coup. Une autopsie devait en plus être réalisée, à la demande du procureur de la République de Montauban.

La maire de la commune Françoise Pizzini a en tout cas été très choquée et tente de comprendre les circonstances du drame sur un lieu qui était très fréquenté lundi. " L'arbre n'était pas sain, il était complétement pourri selon les gendarmes. Et donc il est tombé lors d'une bourrasque, une sorte de mini-tornade qui a duré dix minutes environ."

