Une minute de silence au commissariat de Mont-de-Marsan en hommage au policier tué sur les Champs-Elysées

Un hommage national a été rendu mardi 25 avril à Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Elysées à Paris, le 20 avril dernier.

Les policiers de Mont-de-Marsan ont respecté une minute de silence, mardi 25 avril à 11h, en hommage à leur collègue, Xavier Jugelé, tué le 20 avril dernier sur les Champs-Elysées à Paris. Ils étaient une soixantaine d'hommes et de femmes en civil ou en uniforme, réunis dans la cour du commissariat, en présence du secrétaire générale de la préfecture.

Les policiers étaient visiblement touchés par cette cérémonie. Ils ont gardé le regard fier et la tête haute pendant la minute de silence. Mais l'ambiance était pesante, tout comme cette menace qui planent au-dessus de leur tête.

#hommage Minute de silence à l'hôtel de police de #MontdeMarsan en hommage à Xavier Jugelé assassiné le 20 avril dernier. pic.twitter.com/y4V39a3WQx — Préfet des Landes (@Prefecture40) April 25, 2017

"On dit qu'il ne peut rien arriver ici, mais qu'est-ce qu'on en sait ?"

L'un de ces policiers a discrètement dévoilé à France Bleu Gascogne quelques bribes de son quotidien. Lorsqu'il a appris la mort de Xavier Jugelé, il n'a pas pu s'empêcher de repenser à l'attentat de Charlie Hebdo. Deux policiers étaient morts ce jour-là, et il avoue s'être enfermé pour pleurer.

Travailler à Mont-de-Marsan ne change rien à cette angoisse. "On dit qu'il ne peut rien arriver ici, mais qu'est-ce qu'on en sait ?", demande-t-il. Il prend l'exemple de ses deux collègues qui étaient en faction devant le commissariat pendant la minute de silence, et il explique : "Rien n'empêche un fou de passer en voiture et de leur tirer dessus."

Hommage à l'hôtel de police de #Dax au capitaine #XavierJugelé, assassiné dans l'exercice de ses fonctions. pic.twitter.com/jsxzSC3uC1 — VilledeDax (@VilledeDax) April 25, 2017

Un hommage a aussi eu lieu, au même moment, à l'hôtel de police de Dax.