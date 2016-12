Attentat de Berlin : le marché de Noël de Montbéliard observera une minute de silence ce vendredi

Après l'attentat de Berlin lundi 19 décembre, un rassemblement et une minute de silence sont prévus au marché de Noël de Montbéliard, vendredi 23 novembre à midi. Barrages et plots à l'entrée du marché : la sécurité a été renforcée.

Il a été élu plus beau marché de Noël de France par le magazine Paris-Match. Le marché de Noël de Montbéliard rendra hommage aux victimes de l'attentat de Berlin ce vendredi 23 novembre. Les Montbéliardais et visiteurs sont invités à se regrouper à partir de 11h45 devant les marches de l'Hôtel de Ville, en plein milieu du marché de Noël. A midi, une minute de silence sera respectée.

La traque du suspect se poursuit

A Berlin et dans toute l'Europe, la traque de l'auteur présumé de l'attaque qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés se poursuit. Le parquet anti-terroriste allemand a lancé ce mercredi un avis de recherche en Europe pour retrouver Anis Amri, un Tunisien de 24 ans. L'homme, qui mesure 1m78 et pèse environ 75 kilos "pourrait être dangereux et armé" selon le parquet. Les autorités ont publié un avis de recherche assorti d'une récompense de 100.000 euros.

Sécurité renforcée à Montbéliard

A Montbéliard, dès le lendemain de l'attentat à Berlin et accompagné de policiers, de sapeurs-pompiers et de militaires, le sous-préfet de Montbéliard a fait le tour du dispositif de sécurité qui entoure les Lumières de Noël. Des plots empêchent désormais l’accès à tout véhicule sur l’ensemble de la ceinture du centre-ville et de nouveaux barrages ont été installés. Les patrouilles militaires et de police ont aussi été renforcées et les visiteurs continuent à être fouillés avant de pouvoir entrer sur le marché de noël. Au total, le budget de la sécurité du marché 2016 est chiffré à 100 000 €.

