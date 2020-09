Une Montpelliéraine à la recherche de sa petite chienne, volée en pleine rue

Mais qui a bien pu voler Nova ? Cette petite chienne, une Spitz marron de trois ans a été arrachée vendredi matin des bras de la mère de sa propriétaire dans le quartier de la Paillade. Une agression en pleine rue au petit matin. Après avoir menacé de tuer l'animal, un homme a finalement réussi à l'enlever. Depuis, Justine, la propriétaire de Nova, a déposé plainte. Elle cherche désespérément sa chienne. "Elle pèse quatre kilos, elle a une patte avec un bout blanc et une queue en panache" détaille la jeune femme.

"Soit le voleur veut la faire reproduire, mais elle est stérilisée. Soit il veut la revendre." Encore choquée par le vol, Justine tente de trouver un début d'explication. Les larmes aux yeux, elle s'inquiète pour sa chienne : "elle doit être tellement apeurée. On ne sait même pas si elle a été touchée physiquement."

Justice va placarder des affiches dans le centre de Montpellier et dans le quartier de la Paillade © Radio France - Romain Berchet

Un appel relayé sur les réseaux sociaux

Justine a filmé et diffusé sur les réseaux sociaux un appel pour retrouver sa chienne. "Sans ça, il n'y a plus d'espoir. Je suis retournée à la police après quelques signalements. Ils n'ont rien fait" s'insurge-t-elle. Y croire encore et encore pour garder le moral même si depuis vendredi, Justine sèche très régulièrement ses larmes : "je ne mange presque plus, je ne dors plus. Je crois que j'ai perdu cinq kilos en deux jours. Pour moi, Nova est ma fille, ce n'est pas un animal." Justine ne baisse pas les bras, la preuve, le harnais de Nova est toujours dans son sac si par hasard elle tombait sur elle dans la rue.