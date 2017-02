Une mosquée d'Aix-en-Provence fermée pour radicalisme

La mosquée du Calendal dans le quartier d'Encagnane à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) fait l'objet d'une mesure administrative immédiate. L'imam est soupçonné d'avoir tenu des propos "agressifs" et certains fidèles étaient "adeptes d'un Islam radical" selon le ministère de l'Intérieur.

Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, a fait procéder ce mercredi, à la fermeture administrative de la mosquée du Calendal, dans le quartier d'Encagnage à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

L'imam est soupçonné d'avoir tenu des propos constituant une provocation à la haine ou la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Des propos tenus sur les réseaux sociaux et lors des prêches.

Une idéologie radicale

Le responsable de la mosquée prônait une "idéologie radicale" indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Il exerçait également un prosélytisme particulièrement actif voire agressif, par l'intermédiaire de fidèles. "Des fidèles adeptes d'un Islam radical et qui entretenaient des relations avec d'autres personnes connues pour radicalisation et prônant le djihad" insiste le ministère qui précise que ces individus présentaient un risque pour la sécurité et à l'ordre public par leurs propos et leurs soutiens à la cause djihadiste.

Un repli communautaire du quartier

Selon une source proche du dossier, contactée par France Bleu Provence, ce site était sous surveillance depuis plusieurs mois. Ce qui inquiétait les autorités, c'est le "rayonnement" de ces fidèles radicalisés sur tout le quartier d'Encagnane et qui se traduisait par "un repli communautaire" avec un début de "déscolarisation".

Par ailleurs des prières de rue étaient organisées, sous l'influence des responsables du lieu de culte. La mesure de fermeture - la première dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'état d'urgence - est immédiate pendant toute la durée de l'état d'urgence.