Une motion des magistrats du siège du tribunal d'Orléans pour dénoncer le manque d'effectifs

Les magistrats du siège du tribunal judiciaire d'Orléans ne sont pas contents et le font savoir. Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 24 novembre dernier, ils ont adopté une motion pour exprimer leurs vives inquiétudes sur le manque à venir de postes au sein de différents services. Les magistrats du siège sont les juges chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice ( juge des enfants, juge de l'application des peines, vice-président, président etc...). Deux magistrats en place au tribunal judiciaire d'Orléans vont quitter leur poste au 1er janvier prochain et ne seront pas remplacés avant huit mois. Une situation qui selon les magistrats va peser lourd sur le bon fonctionnement du tribunal et provoquer une dégradation importante du service public de la Justice pour les usagers.

Cumul des affaires non-traitées

Dans la motion, si les magistrats se félicitent de la nomination de deux de leurs collègues, appelés à d'autres fonctions, ils s'inquiètent toutefois de l'absence jusqu'à présent de leur remplacement. Une situation qui pourrait perdurer huit mois. Le prochain mouvement de nomination étant prévu au 1er septembre 2022. Durant ce temps extrêmement long, le tribunal judiciaire d'Orléans va perdre la cheffe de son pôle civil et social. Conséquences : la suppression de 11 audiences civiles à juge unique, entraînant de fait un stock d'environ 110 affaires et suppression aussi d'une audience de pôle social par mois, soit 5 audiences, entraînant le stock d'environ 125 affaires.

Des effectifs réduits comme peau de chagrin

Pendant au moins 8 mois, le tribunal va perdre également le service d'un juge des libertés et de la détention (JLD). Ce service fonctionnait jusqu'à présent avec un binôme de deux magistrats. Une situation d'autant plus préoccupante que la création prochaine d'un centre de rétention administrative dans la Métropole d'Orléans nécessiterait la présence de trois JLD au tribunal. Cumulés à l'absence d'un vice-président depuis juillet 2019, aux arrêts maladies et congés maternité, ces deux non-remplacement réduisent d'autant plus l'effectif de magistrats du siège d'Orléans. Pour un effectif théorique de 28 magistrats, ils ne seraient plus que 20 ou 21. La motion a été annexée au procès-verbal de l'assemblée générale et transmise hiérarchiquement aux chefs de cour et au premier président près la cour d'Appel d'Orléans.