Une moto 50 cm3 débridée pour rouler jusqu'à 145 km/h confisquée à Bergerac

C'est un record explique le commandant en second de l'EDSR, Frédéric Rémy, un deux roues a été contrôlé le mercredi 27 octobre dernier dans le centre-ville de Bergerac.

38 deux-roues ont été contrôlés avec un banc d'essai. Une moto 50 cm3 a été installée et les gendarmes ont été très surpris de voir qu'elle pouvait rouler jusqu'à 145 km / heure. La vitesse de ce genre d'engin est pourtant limité à 50 km/ heures.

Le deux roues a été trafiqué pour gonfler la puissance et notamment le pot, le cylindre et le carburateur. La moto a été confisquée puis rendue pour que son propriétaire soit mise en conformité car il y a un réel danger explique le commandant en second de l'EDSR, "la machine n'est pas prévue pour rouler à cette vitesse, notamment en ce qui concerne les soudures".

Le propriétaire, un adolescent, a reçu une contravention de 135 euros.