Saint-Germain-la-ville, France

En milieu d'après-midi, samedi 27 octobre, le peloton motorisé de Châlons-en-Champagne a intercepté une moto flashée à 243 km/heure sur une route limitée à 110km/heure. Le pilote de 21 ans a été flashé entre Châlons et Vitry-le-François puis intercepté à Saint-Germain-la-Ville. Le véhicule a été immobilisé et le pilote s'est vu retirer son permis immédiatement. Il risque une amende entre 1500 et 3750 euros.