Une moto contrôlée à 210 km/h sur la nationale 106

Ce dimanche, la gendarmerie du Gard a fait pleuvoir les amendes : après plusieurs dizaines de contrôles sur les routes du département, une dizaine de chauffards ont été interpellés, et leurs véhicules saisis par la fourrière. L'excès le plus marquant est une moto Honda, contrôlée à 210 km/h au lieu de 110 sur la nationale 106, à hauteur de la Calmette. Une seconde moto, une Yamaha, a été flashée à 170 km/h sur la RD936, et également mise en fourrière.

Des excès importants aussi chez les automobilistes

Dimanche après-midi, un automobiliste est également interpellé par la Gendarmerie sur la commune de Gallargues-le-Monteux, en excès de vitesse de 20km/h au dessus de la vitesse autorisée. Le conducteur était sans permis, sans assurance, sous stupéfiant et détenait de la drogue dans la voiture. De plus, sa carte grise était non-valable. La personne a été placée en garde à vue.